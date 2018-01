GP de hipismo reúne estrelas em SP A Sociedade Hípica Paulista realizará à partir das 15h deste domingo o Grande Prêmio de Hipismo, prova de altura de 1,50m, com a presença das maiores estrelas da modalidade no País. Estão confirmadas as participações de Paulo Victor Foroni, Rodrigo Valiera Teixeira, Ivan Camargo, César Almeida, Claudia Itajahy, Bartholomeu Bueno de Miranda Neto, Marcos Ribeiro Jr., Renato Juqueira Arantes, etc. O prêmio para o vencedor será um carro 0k e para os demais classificados premiações em espécie. O evento está aberto ao público, com entrada franca.