GP de Vôlei será disputado na Itália A preocupação com a pneumonia asiática levou os dirigentes da Federação Internacional de Volleyball (Fivb) a transferir o Grand Prix feminino para a Itália. A competição, que contará com a participação de 12 países (Itália, Rússia, China, Alemanha, Holanda, Brasil, Japão, Coréia, Tailândia, Canadá, Estados Unidos e Cuba), ainda terá as datas e o sistema de disputa definidos pela Fivb. Os atletas provenientes de países aisáticos serão submetidos a rigorosos exames médicos antes de terem a entrada autorizada na Itália.