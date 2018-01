GP fecha amanhã Copa de Saltos O Grande Prêmio, às 15 horas, fecha neste domingo a Copa Santo Amaro de Salto, que teve a participação de 600 conjuntos, desde sexta-feira. A prova principal, com obstáculos a até 1,40 metro de altura, na pista de grama do Clube Hípico de Santo Amaro terá a presença de alguns dos mais importantes competidores do hipismo brasileiro como Vítor Alves Teixeira, César Almeida e Elizabeth Assaf. O evento está aberto ao público (Rua Visconde de Taunay, n.º 508).