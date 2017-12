GP Rio de Atletismo acontece neste domingo A cubana Osleidys Menéndez, campeã olímpica e recordista mundial do lançamento do dardo, e o esperado duelo no salto triplo entre o brasileiro Jadel Gregório e o cubano Yoandri Betanzos são atrações do Grand Prix Rio de Atletismo, neste domingo, no Estádio Célio de Barros, a partir das 8h30 (com transmissão da SporTV). O evento é preparatório para o Pan de 2007. Jadel ganhou a prata no salto triplo sexta-feira, no Super Grand Prix do Catar, mas tem presença confirmada no Rio pelos organizadores. O GP integra o circuito da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), terá 18 provas e premiação de US$ 120 mil. Nove dos atletas que competem no Rio estão entre os Top Ten da IAAF. Entre os destaques brasileiros estão os medalhistas de prata no revezamento 4 x 100 metros da Olimpíada de Sydney (2000), André Domingos e Vicente Lenílson, além de Matheus Inocêncio e Redelen dos Santos, respectivamente, 11º e 12º do ranking dos 110 metros com barreiras.