Grã-Bretanha não terá seleção unificada no futebol em 2016

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) confirmou nesta terça-feira que a Grã-Bretanha não terá seleção unificada nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, como aconteceu na Olimpíada de Londres, em 2012.

De acordo com a FA, não houve acordo entre ingleses e as demais federações que costumam compor a seleção da Grã-Bretanha. País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte desistiram de repetir a equipe de 2012 por medo de perder a independência de suas entidades dentro da Fifa.

A FA ainda não decidiu se lançará uma seleção da Grã-Bretanha composta apenas de ingleses para 2016. A entidade, contudo, já ganhou o apoio da Fifa para escalar uma equipe sem representantes das demais federações. Jim Boyce, um dos vice-presidentes da Fifa, descartou qualquer punição caso a FA opte por uma seleção só de ingleses.