Grael aguarda proposta de nova lei O secretário nacional de Esportes, Lars Grael, espera que a Comissão do Estatuto do Desporto da Câmara dos Deputados conclua até julho a nova proposta de lei para o esporte brasileiro. ?A legislação é uma colcha de retalhos das Leis Zico, Pelé, Piva, etc?, afirma Lars. A Comissão é presidida pelo deputado Jurandil Juarez (PMDB-AM) e tem como relator o deputado Gilmar Machado (PT-MG). ?Até a ?bancada da bola? pode apoiar a proposta?, diz Lars, que gostaria de ver aprovada uma política para o esporte.