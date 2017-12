Grael e Ferreira vencem prova em Kiel A dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira não precisou disputar a última regata para ficar com o quinto título da classe Star, entre 54 competidores, na tradicional Semana de Vela de Kiel, um dos principais eventos do calendário mundial, encerrada neste domingo, na Alemanha - ganharam também em 89, 90, 92 e 95. Uma vitória que teve sabor de revanche, contra os campeões olímpicos, os norte-americanos Mark Reynolds e Magnus Liltedahl. "No ano passado, eles venceram e nós ficamos em segundo", disse Marcelo, parceiro de Torben, a dupla medalha de ouro na Olimpíada de Atlanta, em 96, e de bronze no ano passado, em Sydney. Em Kiel, Torben e Marcelo venceram quatro das nove regatas, somando 15 pontos perdidos diante de 23 dos norte-americanos. Agora, Torben segue para o Mundial da classe Oceano, em Valência, a partir do dia 1º. Será o tático do veleiro Bribon, barco do rei Juan Carlos, da Espanha. Marcelo voltará ao Brasil, onde tenta obter patrocínio para a campanha olímpica de Atenas, em 2004. "É sempre a mesma coisa. Mais uma vez, só estamos treinando para a Olimpíada graças ao patrocínio da Prada, grife italiana de moda, que contrata Torben para a America?s Cup." Em Kiel, a dupla ficou satisfeita com o desempenho do novo barco Vida Bandida, que Marcelo definiu como um misto entre os veleiros usados em Atlanta e em Sydney. "Tem a quilha de Atlanta e o casco de Sydney." O resultado deixou os velejadores motivados para o Mundial da classe Star, em agosto, em Medemblink, na Holanda. Robert Scheidt ficou com o terceiro lugar na classe Laser. Chegou a liderar a classificação no sábado, mas não teve uma boa jornada neste domingo e foi punido com bandeira amarela na terceira regata do dia - foi 5.º e 11.º nas duas anteriores. O título ficou com o sueco Daniel Bigmark, com 24 pontos perdidos.