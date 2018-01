Grael quer idéias para plano olímpico Já são mais de 90 projetos inscritos, dez deles de escritórios de fora do Estado de São Paulo. Todos tentando ganhar a preferência pela remodelação do Conjunto Esportivo do Ibirapuera, que agora, por iniciativa de Lars Grael, secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer, ainda será um dos Centros Olímpicos Nacionais. No local, treinarão os melhores atletas brasileiros de provas de de campo, como lançamentos e arremessos, além de saltos. Os trabalhos para o ?Concurso Nacional de Idéias para Modernização do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães? podem ser entregues no Instituto de Arquitetos do Brasil até 23 de abril (mais informações no site iabsp.org.br). O resultado sai em 16 de maio. Leia mais no Jornal da Tarde