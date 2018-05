Grand Slam de Vôlei de Praia terá prêmio de US$ 1 milhão

LAUSANNE - A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta segunda-feira que as etapas de Grand Slam de Long Beach (EUA) e da Holanda terão, cada uma delas, uma premiação inédita de US$ 1 milhão na temporada do Circuito Mundial que se inicia no próximo dia 22. As outras oito etapas terão US$ 800 mil em premiação, uma acréscimo significativo na comparação com o ano passando, quando os atletas dividiam US$ 440 mil por torneio.

Com o aumento da premiação, a FIVB aumenta a importância dos dois eventos no calendário. O Grand Slam de Long Beach, que voltou ao calendário na temporada passada, acontece no local onde o vôlei de praia foi criado. Já a etapa holandesa será disputada em quatro cidades - The Hague, Amsterdã, Roterdã e Appldoorn -, numa preparação para o Mundial de 2015.

De acordo com a FIVB, os campeões destas duas etapas, tanto no feminino quanto no feminino, vão receber US$ 70 mil por dupla, com os vice-campeões levando US$ 52 mil. No total, o Circuito vai distribuir uma premiação recorde de US$ 10,2 milhões, um acréscimo significativo em comparação com os US$ 6,4 milhões do ano passado, quando foi realizado Campeonato Mundial.

Nesta temporada serão 10 Grand Slams, sendo que um deles ainda não está agendado. Era para ser realizado em Fortaleza, mas a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) pediu para ser adiado. A FIVB garante que a competição será no Brasil, no segundo semestre, mas não tem uma data definida. Da mesma forma ainda não foi escolhido o local da final do Grand Slam, outra novidade no Circuito.