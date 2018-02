Gravas faz filme para Olimpíada O diretor de cinema Costa Gravas terminou filmagens de "Partenon", curta-metragem preparado para a Olimpíada Cultural, manifestação paralela aos Jogos de 2004 em Atenas. O filme aborda o ataque que o inglês lord Elgin fez ao maior símbolo da Grécia, no século XIX, que resultou no roubo de frisos de mármore. O gregos ainda reclamam devolução do acervo.