Grave acidente mata 14 integrantes de uma equipe de hóquei no Canadá

TORONTO - Pelo menos 14 pessoas morreram na sexta-feira, em um acidente de trânsito sofrido por um ônibus onde viajava uma equipe júnior de hóquei em Saskatchewan, no Canadá, segundo a confirmação feita Polícia Montada do país, à emissora de TV "CBC".

O site da emissora disse que a polícia não podia determinar quem eram os mortos e os 14 feridos no acidente, ocorrido a 30 quilômetros de Tisdale, na província de Saskatchewan.

Segundo a equipe Nipawin Haks, da liga júnior de hóquei de Saskatchewan, com quem o Humboldt Broncos disputaria uma partida, o ônibus do adversário bateu em uma carreta quando seguia para o local do confronto.

O presidente do Humboldt Broncos, Kevin Garinger, lamentou as mortes dos jogadores dentre 16 e 21 anos. /EFE