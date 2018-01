Grávida, Marion Jones desiste de Mundial A tricampeã olímpica Marion Jones anunciou nesta quinta-feira que está grávida e por conta disso, não vai participar do Campeonato Mundial marcado para o mês de agosto em Paris. A norte-americana, que conquistou o ouro nas provas de 100m, 200m e revezamento 4x400 nas Olimpíadas de Sydney em 2000, disse o bebê deverá nascer em julho próximo. Jones, de 27 anos, é casada com o recordista mundial dos 100 metros (9.78s), Tim Montgomery. ?Eu sempre quis constituir uma família e me sinto abençoada por ter tido essa oportunidade agora?, disse ela em entrevista ao Los Angeles Times. A velocista disse que pretende voltar a treinar no final do ano.