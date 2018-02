Gravidez afasta Paula Pequeno do vôlei Paula Pequeno, uma das estrelas da seleção brasileira de Vôlei, está grávida. A ponta de 23 anos, eleita a melhor jogadora do último Grand Prix da Ásia, descobriu há uma semana que será mãe e deu a notícia nesta quinta-feira à companheiras de equipe da Finasa/Osasco. Paula, que em setembro teve uma contusão no pé direito, perto de voltar aos treinos no clube, não estava relacionada na seleção que embarca sábado para o Japão, onde disputará a Copa do Mundo a partir do dia 15 de novembro. E, com a gravidez, deve desfalcar o Brasil por um bom tempo. Ela é noiva do jogador de handebol Alexandre Folhas, da seleção brasileira que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos/2003. O atleta de 30 anos joga no Pinheiros, depois de disputar a Liga Italiana na última temporada européia pelo Gaeta. Esta será a segunda vez que Paula terá a carreira interrompida. A outra foi pouco antes dos Jogos Olímpicos de Atenas/2004, quando teve uma séria lesão no joelho esquerdo.