GRD: Brasil repete 8º e Rússia leva ouro Apesar de apresentações bonitas, o Brasil teve algumas falhas nas coreografias e ficou em oitavo e último lugar nas provas por equipes do torneio de ginástica rítmica, neste sábado, em Atenas. O conjunto brasileiro, integrado por Larissa Barata, Fernanda Cavalieri, Ana Maria Maciel ,Tayanne Mantovaneli, Jennifer Oliveira e Dayane Camillo, somou 44.400 pontos. Em Sydney-2000, a GRD do Brasil também havia ficado em oitavo lugar. A Rússia conquistou o bicampeonato com 51.100, a Itália levou a prata com 49.450 e a Bulgária ficou com o bronze com 48.600.