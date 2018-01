GRD nacional vai a Atenas, informa o COB A equipe de ginástica rítmica desportiva do Brasil está na Olimpíada de Atenas. Segundo noticia o site do Comitê Olímpico Brasileiro, apesar de ter terminado o Mundial da Hungria na nona posição, o que o deixaria fora dos Jogos, o Brasil obteve a vaga pelo índice técnico, como o melhor país das Américas. A Polônia, décima colocada, também deve participar da Olimpíada. O conjunto brasileiro, formado por Dayane Camillo, Thalita Nakadomari, Ana Maria Maciel, Fernanda Cavalieri, Gabriela Andrioli e Natália Eidt, somou 41.800 pontos nas apresentações com fitas e com arcos e bolas. A Rússia foi campeã, com 50.325.