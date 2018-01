Grécia: 30 anos contra o terror Assim como boa parte dos países europeus, a Grécia foi governada por militares na segunda metade do século passado - mais precisamente, de 1967 a 1975. Assim como em todos os países governados por militares, os estudantes faziam oposição. Vários deles (uns falam em 34, outros em 20) foram mortos e centenas ficaram feridos em um protesto no dia 17 de novembro de 1973. Daí surgiu o nome do grupo terrorista que agora está apavorando os organizadores da Olimpíada de Atenas/2004. Leia mais no Jornal da Tarde