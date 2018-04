Grécia investigará indústria do doping A imprensa grega dá destaque nesta quinta-feira ao debate público pelas subvenções de 1,5 milhão de euros proporcionadas pelo governo anterior, do Movimento Socialista Panhelénico (PASOK) a Christos Chekos, ex-treinador dos atletas olímpicos Kenteris e Thanou, suspensos pelo Comitê Olímpico Internacional. O portavoz oficial do governo, Teodoros Rosópulos, disse ontem que, terminados os Jogos Olímpicos, neste domingo, será feita uma investigação rigorosa sobre a indústria do doping na Grécia. O objetivo é examinar a implicação do goverrno anterior (até março) no financiamento de 1,5 milhão de euros para projetos dedicados a atletas olímpicos. Aparentemente a maior parte desta soma foi parar nas mãos do treinador Checkos para ?criar campeões olímpicos?, entre 1996 e março de 2004, período da administração do PASOK. O secretário geral para os esportes, o socialista Yorgos Lianis, disse que apresentará toda a documentação necessária diante de uma comissão examinadora no Parlamento, que cuidará da investigação. Lianis havia liberado 182 mil euros a uma associação para o atletismo, administrada indiretamente por Chekos. Jornais de Atenas como o ?Ethnos? denunciam que o Comitê Olímpico Grego não divulgou todos os antecedentes sobre o projeto ?Korivos? do treinador Ckekos, que prometia revelar atletas que pudessem ganhar medalhas olímpicas com a ajuda de substâncias proibidas, mas não detectadas nos controles antidoping. Grande parte das 70 mil pessoas presentes no Estádio Olímpico de Atenas apupou o nome de Costas Kenteris, o atleta favorito grego desclassificado por não se apresentar ao controle antidpoing, asunto que incomodou o COI, conforme comenta o jornal ?Elefterotipia?. Está em destaque na imprensa local a chegada de três fiscais norte-americanos a Atenas para reunir dados sobre o caso da companhia Balco, que produzia substâncias proibidas para atletas que não podiam ser detectadas pelos controles antidopings, assunto em que aparece envolvido o treinador Chekos.