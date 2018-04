Grécia recebe os melhores O jamaicano Usain Bolt é uma das grandes atrações da Final Mundial de Atletismo, que reúne em cada prova os oito mais bem classificados do ranking. As disputam serão hoje e amanhã em Tessalônica, na Grécia. O Brasil terá três atletas: Fabiana Murer (salto com vara), Jadel Gregório (salto triplo) e Keila Costa (salto em distância). Bolt abdicou da prova dos 100 metros e vai competir apenas nos 200. A torcida grega também poderá ver o trio que há pouco mais de uma semana dividiu o prêmio de US$ 1 milhão da Golden League: a russa Yelena Isinbayeva (salto com vara), o etíope Kenenisa Bekele (5 mil metros) e a jamaicana Sanya Richards (400 metros). Dos medalhistas do Mundial de Berlim, 30 ouros, 26 pratas e 25 bronzes participam das provas.