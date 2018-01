Grécia reforça segurança para 2004 Gianna Angelopoulos-Daskalaki, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2004, que serão realizados em Atenas, afirmou nesta sexta-feira que a Grécia destinará US$ 615 milhões para a segurança do evento. ?Nossa preocupação com a segurança de atletas e do público já existia antes dos atendados nos Estados Unidos em 11 de setembro?, lembrou Gianna. O anúncio foi feito durante a segunda reunião mundial dos organizadores dos Jogos com a imprensa, em Atenas. Para evitar qualquer tipo de incidente durante a Olimpíada, cerca de 45 mil agentes estarão espalhados por todas as sedes da competição. Em novembro deste ano, mil profissionais de grupos de segurança privados, policiais, bombeiros e integrantes do Exército grego começarão a passar por um treinamento especial com táticas para combater possíveis ataques terroristas.