Grécia: sai projeto da Vila Olímpica O governo grego apresentou hoje o projeto da construção da Vila Olímpica dos Jogos de Atenas, previstos para 2004. O custo da obra é estimado em US$ 280 milhões. O subsecretário de Trabalho Christos Protopapas disse que as instalações da Vila abrigarão 16 mil atletas, técnicos e dirigentes. A obra será erguida na zona de Lekanes Acharnon, a 20 quilômetros ao norte de Atenas, perto do Monte Parnita.