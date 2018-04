Grécia surpreende e vence no vôlei A seleção grega de vôlei masculino venceu, nesta terça-feira, a Polônia por 3 sets a 1, parciais de 21/25, 25/18, 25/21 e 25/20. O resultado, de certo modo surpreendente, coloca a Grécia na liderança do Grupo A do torneio, com duas vitórias e nenhum set perdido. A Polônia, após o grande triunfo sobre Sérvia e Montenegro na estréia, perdeu sua primeira partida.