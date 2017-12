Grécia vai proibir greves durante Jogos O governo grego pretende proibir a realização de greves durante os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O anúnciou foi feito nesta terça-feira pelo ministro da cultura, Evagelos Venizelos. O ministro acredita que "a alegria olímpica" que deverá tomar conta do país vai evitar conflitos trabalhistas, ?mas em caso de necessidade, teremos uma legislação específica?, explicou. ?A constituição nos permite fazer isso?, acrescentou. Venizelos explicou que 10 dias dias antes da cerimônia de abertura, no dia 13 de agosto, e até 5 depois do encerramento, no dia 29 mesmo mês - entrará em vigor uma série de leis especiais sobre o assunto, acertadas com sindicatos de trabalhadores e federações de empresários. Além de estabelecer regras para solucionar eventuais conflitos a legislação prevê que as lojas deverão permanecer abertas de 9 da manhã às 9 da noite nos dias da semana e, das 9h às 18 aos sábados e domingos. Os serviços de transporte público vão funcionar 24 horas e algumas das principais ruas do centro serão fechadas ao tráfego de veículos.