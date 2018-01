Grécia vai propor à ONU ?trégua mundial? O governo da Grécia irá propor na Organização das Nações Unidas (ONU), nos próximos dias, que durante os Jogos Olímpicos de Atenas, em setembro de 2004, todos os conflitos no mundo sejam interrompidos, em uma espécie de "trégua mundial". A proposta poderá ir à votação na Assembléia Geral da ONU, já na próxima segunda-feira, em Nova York. Caso a proposta seja aceita pelos membros da ONU, Atenas estará repetindo o que os gregos antigos tinham como lei: a interrupção de todos os conflitos na região durante os Jogos. Na época, a iniciativa tinha uma dimensão prática e outra religiosa. Um dos objetivos da interrupção das guerras era o de permitir que atletas de toda a Grécia pudessem chegar de forma segura a Atenas, onde ocorria o evento. Mas os organizadores do evento também argumentavam que, sem as guerras, os atletas e o público poderiam se concentrar na disputa esportiva e nos cultos religiosos. Hoje, porém, atingir o objetivo de uma trégua pode ser bastante mais complicado. Pelo cálculo do representante da ONU para os Esportes, Adolf Ogi, existem cerca de 60 conflitos em andamento no mundo e muitos deles são conduzidos por grupos rebeldes que não respeitam as leis acertadas na ONU. " Esse de fato será um grande desafio ", afirma Ogi, que também irá propor nesta semana que 2005 seja declarado pela ONU como o ano internacional dos Esportes. Terrorismo - Outro problema está sendo enfrentado pelos organizadores que querem transformar os Jogos em um motivo para a paz. Atenas pode ser o local ideal para que terroristas mostrem que não estão dispostos a aceitar o que é decidido em Nova York. Para evitar um desastre, os gregos, enquanto sugerem uma trégua mundial, reforçam a segurança nos locais do Jogos. As fronteiras do país também estarão supervisionadas para evitar que organizações terroristas consigam cometer atentados em capital grega.