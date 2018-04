Grécia vence e se classifica no basquete Num jogo emocionante, a seleção da Grécia de basquete feminino venceu o Japão, neste domingo, por 93 a 91, e avançou às quartas-de-final da competição olímpica. Com a derrota, o Japão fica fora das olimpíadas. As gregas, que terminaram na quarta colocação do Grupo A, vão enfrentar o time dos Estados Unidos, líder do B e equipe mais eficiente da primeira fase.