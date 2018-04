Grécia vence Egito no handebol masculino A seleção de handebol masculino da Grécia venceu, nesta quarta-feira, o Egito por 26 a 25. O jogo, válido pelo Grupo B dos Jogos Olímpicos, interessa diretamente ao Brasil, participante da mesma chave. A seleção brasileira deve brigar pela quarta e última vaga do grupo justamente com essas duas seleções.