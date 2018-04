Grécia vence França no vôlei masculino A seleção da Grécia venceu a França por 3 a 2 (25/22, 14/25, 26/24, 23/25 e 15/10), neste sábado, pelo Grupo A do torneio de vôlei masculino dos Jogos Olímpicos. A Sérvia & Montenegro, que venceu a Argentina, lidera a chave, seguida pela Grécia. Os argentinos estão em terceiro, vindo depois Polônia, França e Tunísia. Grécia, Argentina e Sérvia & Montenegro estão classificadas para as quartas-de-final. Na segunda-feira, França e Polônia, mesmo não jogando entre si, brigarão pela última vaga.