Greene chega à Vila e fala em dois ouros O velocista americano Maurice Greene, atual campeão olímpico dos 100 metros rasos e do revezamento 4x100, chegou nesta quarta-feira à Vila Olímpica com o moral nas alturas e disposto a manter os títulos conquistados há quatro anos em Sydney. Greene estava na ilha de Creta, onde ficou concentrado com a delegação americano, disse que estava encantado com Atenas. ?Estou muito bem preparado para começar?, disse Greene, que acha que o calor ateniense vai ajudá-lo, pois é o clima ao qual mais bem se adapta. Tricampeão mundial dos 100 rasos, em 1997, 1999 e 2001, Greene lembrou que foi em Atenas que ele bateu o recorde mundial da distância de 9s79, mais tarde superado por seu Tim Montgomery (9s78), na mesma cidade.