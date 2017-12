Greene e Boldon fora das finais dos 100m Os velocistas Maurice Greene e Ato Boldon - duas mais maiores estrelas do Mundial de Atletismo de Paris - ficaram de fora da final dos 100 metros. Nesta segunda-feira, os dois tiveram problemas e não passaram das semifinais. Três vezes campeão mundial da distância, Greene chegou em penúltimo na sua série, com o tempo de 10s37. Ele terminou a prova reclamando muito de uma contusão muscular. Boldon, por sua vez, terminou em sexto, ao fazer 10s22. O melhor tempo das eliminatórias, foi do britânico Dwain Chambers, que cravou 10s06. Bernard Williams (EUA) e Darrel Brown (Trinidad e Tobago) marcaram 10s11 e fecharam com o segundo tempo. Completam a lista dos oito finalistas o britânico Darren Campbell (10s12), o norte-americano Tim Montgomery (10s14), os nigerianos Deji Aliu (10s14) e Uchenna Emedolou (10s15) e Kim Collins (10,16), de Saint Kitts e Nevis.