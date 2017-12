Greene e Edwards em ação no Mundial O velocista norte-americano Maurice Greene, nas eliminatórias dos 100 metros, e o inglês Jonathan Edwards, na qualificação do salto triplo, são as atrações do Mundial de Atletismo neste sábado, no Commomwealth Stadium, em Edmonton (Canadá). O brasileiro Jadel Gregório, revelação na prova mais tradicional do atletismo nacional - que teve talentos como Nelson Prudêncio, Adhemar Ferreira da Silva e João do Pulo -, competirá na mesma série de Edwards, recordista mundial (18m29), campeão olímpico e líder do ranking de 2001 (17m66). Para Jadel, de 2,00 m e 98 quilos, a esperança é repetir um salto perto de seu melhor resultado, 17m13, e ficar entre os 12 finalistas. Ele sentiu a musculatura da coxa direita presa, mas acha que não será problema. Maurice Greene (Estados Unidos), Ato Boldon (Trinidad & Tobago), Tim Montgomery (Estados Unidos) e Donovan Bailey (Canadá) são favoritos ao ouro nos 100 metros. Nas rodadas classificatórias, neste sábado, o brasileiro Cláudio Roberto Souza, que entra na prova com o tempo de 10s20, corre na série 10, a de Montgomery, que tem o recorde pessoal de 9s84. O objetivo de Cláudio é ir à semifinal. Nos 400 metros, uma prova "aberta" em razão da ausência do recordista mundial Michael Johnson, não terá Sanderlei Parrela, prata no Mundial de Sevilha/99. Os brasileiros Flávio de Oliveira Godoy e Anderson dos Santos esperam ir à semifinal.