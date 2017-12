Greene e Jones, humildes no Mundial Os norte-americanos Maurice Greene e Marion Jones, sinônimos de velocidade nos últimos anos, foram humildes ao comentar suas perspectivas no Mundial de Atletismo, que começou ontem em Edmonton, no Canadá. Greene entra na pista hoje para a eliminatória dos 100 m, cuja final será amanhã, quando Jones disputa a eliminatória da mesma distância na série feminina - com final na segunda-feira. Leia mais no Jornal da Tarde