Greene e Jones se destacam em Roma Os velocistas norte-americanos Maurice Greene e Marion Jones cruzaram em primeiro lugar a linha de chegada dos 100 metros rasos, nesta sexta-feira, no primeiro meeting da Golden League, em Roma, na Itália, com tempos significativos. O torneio foi o primeiro do verão europeu, de um circuito de sete meetings, a reunir as estrelas que estarão no Campeonato Mundial de Edmonton, no Canadá, em agosto. Greene, de 26 anos, recordista mundial e campeão olímpico e mundial dos 100 m, cumpriu a distância em 10s01. O velocista, que disse estar com uma lesão no joelho, parecia mancar na volta da vitória. O norte-americano Tim Montgomery (10s11) foi o segundo, seguido pelo nigeriano Francis Obikwelu (10s19). Entre as mulheres, Marion Jones, de 25 anos, a rainha da velocidade, ficou com a vitória em 10s96. Marion foi lenta na saída, após uma largada falsa, mas controlou a corrida depois da marca dos 40 metros. Marion, primeira mulher a ganhar cinco medalhas olímpicas no atletismo, foi seguida por Chandra Sturrup, das Bahamas (11s10), e Christie Gaines, dos Estados Unidos (11s11). Os outros meetings da Golden League, em julho, serão em Paris (dia 6), Oslo (13) e Montecarlo (20). Em agosto, mais três edições estão programadas para Zurique (17), Bruxelas (24) e Berlim (31).