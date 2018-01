Greene e Jones vencem em Paris Os campeões olímpicos Maurice Greene e Marion Jones confirmaram o favoritismo e venceram nesta sexta-feira no Stade de France as provas dos 100 metros do Meeting de Paris, segunda etapa da Liga de Ouro da Federação Internacional de Atletismo. Enquanto ela fez a melhor marca do ano, 10s84, Greene completou a prova em 9s96, a seis centésimos de sua melhor marca na temporada. A Golden League é uma série de sete provas disputadas na Europa que distribui 50 quilos de ouro aos vencedores. A prova de Paris é a segunda da série. A primeira foi em Roma, na qual os dois atletas norte-americanos também foram vencedores nos 100 metros. Ainda este mês serão disputadas as etapas de Oslo (dia 13) e Montecarlo (20). As outras etapas acontecerão somente depois do Mundial de Edmonton, em agosto: Zurique (17), Bruxelas (24) e Berlim (31).