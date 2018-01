Greene e Jones vencem prova na Suíça O norte-americano Maurice Greene derrubou nesta quarta-feira qualquer dúvida a respeito da suspeita de contusão em seu joelho, ao igualar novamente a melhor marca do ano nos 100 metros. O atual campeão olímpico e mundial marcou 9s90, vencendo o Meeting de Lausanne. O segundo colocado foi Ato Boldon, de Trinidad e Tobago, com 9s99. Já Marion Jones, ainda fora de sua forma ideal, venceu no feminino com 11s04, apenas um milésimo à frente de Chandra Sturrup, de Bahamas. ?Não estou preocupada com minha má largada. Tudo voltará ao normal logo?. disse a norte-americana, que pretende ganhar quatro medalhas de ouro no Mundial de Edmonton, em agosto.