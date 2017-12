Greene está fora do Mundial do Canadá Uma lesão na perna que quase lhe custou a sua terceira medalha de ouro consecutiva nos 100 metros rasos tirou o atleta norte-americano Maurice Greene do mundial de atletismo que está sendo disputado em Edmonton. Por causa da lesão, ele não vai disputar a prova de 200 metros e deixou aberta a possibilidade de correr o revezamento 4x100. Seu técnico, John Smith, no entanto, já avisou que não vai deixá-lo correr. Greene venceu seu terceiro título com um tempo de 9.82 segundos, o terceiro mais baixo da história.