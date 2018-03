Greene faz a marca do ano nos 100m Recordista mundial dos 100 metros com 9s79, o norte-americano Maurice Greene fez nesta sexta-feira o melhor tempo do ano na prova: 9s89 no Meeting de Roma, no estádio Olímpico, que faz parte da Golden League do Atletismo, à frente de seus compatriotas Tim Montgomery (9s94) e Bernard Willians (10s00). "Gosto de correr em Roma", afirmou o velocista, que não vinha de bons resultados. No salto triplo feminino, a brasileira Maurren Higa Maggi foi a 11ª colocada, com a marca de 13,42 metros. A vencedora da prova foi a chinesa Qiuyan Huang, com 14,47.