Greene não vai competir em Bruxelas O recordista e campeão mundial dos 100m, o norte-americano Maurice Greene, anunciou hoje que não participará do Meeting de Atletismo de Bruxelas, que começa na próxima sexta-feira. O velocista ainda não se recuperou da lesão muscular sofrida no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá, há duas semanas. ?Quero descansar minhas pernas ainda um pouco mais?, disse ele. Greene disse que só deverá voltar às pistas no dia 5 de setembro, durante os Jogos da Boa Vontade, em Brisbane, na Austrália.