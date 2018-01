Greene quer recorde dos 100 m de novo Tim Montgomery ainda comemorava nesta segunda-feira o novo recorde mundial dos 100 metros rasos (9s78), que obteve no sábado, em Paris, enquanto o campeão mundial e olímpico Maurice Greene enfrentava uma nova frustração. O americano Greene, que perdeu o posto de velocista número um que ocupava nos últimos três anos, ao ter o seu recorde (9s79) quebrado pelo compatriota Montgomery, foi o quinto colocado nos 100 metros no meeting de Yokohama, no Japão, com um tempo de 10s56. Mas Greene afirmou que vai recuperar o recorde mundial em 2003. ?O recorde me pertence e eu o terei de volta.? O vencedor da prova no Yokohama Super Track and Field, que foi realizada com chuva, foi Bernard Williams, dos Estados Unidos, com 10s21 (Nobuharu Asahara, do Japão, foi segundo, com 10s28, e Darvis Oatton, dos EUA, terceiro com 10s33). Greene, que chegou ao Japão vindo de Paris, onde presenciou da arquibancada o recorde de Montgomery (desistiu de competir no Grand Prix francês), disse que sua performance desta segunda-feira foi afetada pela longa viagem de avião. ?Sinto sono. Queria terminar a temporada com saúde. Agora tenho de preparar-me para defender o título mundial no ano que vem?, disse Greene. O Mundial de Atletismo será em Paris. Ainda em Yokohama, o público assistiu a uma bonita chegada na prova dos 110 metros com barreiras. O campeão mundial Allen Johnson (13s28) derrotou o cubano Anier Garcia ((13s35). O atual campeão olímpico e recordista mundial, o inglês Colin Jackson, foi terceiro (13s44). Tim Montgomery disputará a Copa do Mundo, em Madri, no fim de semana. ?Me sinto muito bem depois de bater o recorde mundial?, disse nesta segunda-feira, no Aeroporto de Barajas, na Espanha. ?Me disseram que a pista aqui é muito rápida e quero experimentar.? Sobre se pretende tentar novamente quebrar seu recorde disse que sim. Montgomery acredita que um dia poderá correr a distância em 9s75.