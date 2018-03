Greene vence nos 100m no Japão O recordista mundial, o norte-americano Maurice Greene, em sua primeira prova do ano, venceu os 100 metros, com 9s96, no Meeting de Osaka, no Japão. Em Modesto, Califórnia (EUA), Mike Powell, que quebrou o recorde mundial de Bob Beamon (8,95 m), no Mundial de Tóquio (1991), voltou a saltar (fez 8,05 m), depois de uma ausência de 2 anos e 10 meses sem competir.