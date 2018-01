Greg Rusedski vai jogar mais um ano no circuito da ATP Há 15 anos no circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Greg Rusedski, 33, anunciou que vai disputar a temporada 2007 e que pretende defender a Grã-Bretanha na Copa Davis. Recentemente, o atleta havia comunicado que poderia pendurar a raquete após o término deste ano por causa de uma lesão no quadril. "Falei com John Lloyd (capitão da equipe britânica) e se eu for selecionado, adoraria jogar em Birmingham", disse o tenista à BBC, referindo ao confronto com a Holanda, em abril, pelo zonal europeu. "Estou ansioso para jogar, especialmente na frente da nossa torcida. Para manter minha forma, vou tentar obter alguns convites para eventos", acrescentou. Ocupando apenas a 193ª colocação no ranking de entradas, Rusedski precisa disputar qualificatórios para participar de torneios da ATP. "Se precisar, disputarei torneios menores, talvez alguns challengers. Aprecio jogar tênis e é difícil parar de repente. Estou mais perto do fim, sei disso", comentou. Com 15 títulos na carreira, Rusedski já ganhou cerca de 9 milhões de dólares em premiação. O seu último título pela ATP foi no Torneio de Newport (Estados Unidos), em 2005.