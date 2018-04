Grega enlouquece estádio olímpico Uma das maiores emoções desta quarta-feira em Atenas teve como protagonista a grega Fani Halkia, que enlouqueceu a torcida no Estádio Olímpico de Atenas com sua vitória nos 400 metros com barreiras. A ex-saltadora em altura, que tinha como melhor maca um sexto lugar no Mundial Indoor, praticamente foi levada à vitória com o incentivo do público, deixando para trás Ionela Manolache, da Romênia, e Tetyana Antipova, da Ucrânia, prata e bronze respectivamente. A recordista mundial, a australiana Jana Pittman, chegou em quinto. Depois da vitória, a atleta agradeceu o apoio da torcida grega que, segundo ela, criou uma atmosfera inacreditável para a final. Depois, Fani passou a enaltecendo o povo grego. ?Eu queria mostrar para o mundo que os gregos nasceram para conquistar o topo?, disse a atleta. A corredora disse que sonhava com este momento desde o início dos treinamentos, em setembro do ano passado. ?Quando cheguei ao estádio hoje, pude sentir nos meus ossos que poderia vencer, não importa quão arrogante esta declaração possa soar, porque é a verdade.?