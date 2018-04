Grega vence os 400m com barreiras A grega Fani Halkia ganhou nesta quarta-feira a medalha de ouro na prova dos 400 metros com barreiras do torneio olímpico de atletismo, com o tempo de 52s82. A prata ficou com a romena Ionela Tirlea-Manolache (53s38) e o bronze com a ucraniana Tetiana Tereshchuk-Antipova (53s44).