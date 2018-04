Gregas faturam ouro na classe 470 As gregas Sofia Bekatorou e Amilia Tsoulfa, que dominaram praticamente todas as regatas, confirmaram o favoritismo e conquistaram neste sábado a medalha de ouro na classe 470 do torneio olímpico de vela. As espanholas Natalia Via-Dufresne e Sandra Azou ficaram com a prata e as suecas Therese Torgersson e Vendela Zachrisson, com o bronze. As brasileiras Fernanda Oliveira e Adriana Kostiw encerram na 17ª colocação.