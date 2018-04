Gregas são ouro por antecipação na 470 As gregas Sofia Bekatorou e Aimilia Tsoulfa garantiram nesta quinta-feira por antecipação a medalha de ouro na 470. A 11ª e última regata da classe será disputada no sábado, mas, com apenas 24 pontos perdidos, elas não poderão mais ser alcançadas. Sofia e Aimilia ganharam a 9ª prova e chegaram em segundo na 10ª, vencida pela dupla dos Estados Unidos. As espanholas Natalia Vía Dufresne e Sandrá Azón devem lutar pela prata com as representantes da Suécia. As brasileiras Fernanda Oliveira e Adriana Kostiw obtiveram um 15º e um 5º nesta quinta-feira e ocupam a 19ª na classificação geral com 113 pontos perdidos.