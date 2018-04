Grego ajuda no recurso de Vanderlei Carlos Arthur Nuzman jura que há chance de dourar a medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) encaminhará à corte da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) a fita com o depoimento do grego Polyvios Kossivas, que salvou o maratonista brasileiro do ataque do irlandês Cornelius Horan. ?Não é um gesto simbólico. O COB continua com o firme propósito de pedir à IAAF e ao movimento olímpico internacional que dê o ouro a Vanderlei, prêmio a que ele tem direito?, disse Nuzman, que está em Atenas, para acompanhar a Paraolimpída. Lembrado de que Vanderlei não parece nem um pouco chateado com a situação ? pelo contrário, tem se divertido aparecendo diariamente nos principais jornais e programas de televisão do Brasil inteiro ?, Nuzman afirmou que isso não é levado em conta. ?Claro que o Vanderlei está gostando das homenagens, mas ele também gostaria da medalha de ouro. Estamos fazendo a nossa parte, que é pleiteá-la?, explicou o dirigente. No depoimento que será encaminhado à IAAF, o grego Polyvios Kossivas conta como tudo aconteceu e que sentiu na pele a força de Cornelius Horan, que poderia ter causado danos físicos ao brasileiro. ?Isso também será usado?, revelou Nuzman.