Grego ansioso para visitar o Brasil Como se sabe, Deus é brasileiro. Agora, em Atenas, revelou-se que Papai Noel também é. E melhor: irá ao Brasil em dezembro, perto do Natal. Polyvios Kossivas, o grego de mais de 100 quilos e barba branca que tirou o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima das unhas do ex-padre irlandês Cornelius Horan, foi convidado oficialmente nesta sexta-feira, pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), para visitar o País e receber homenagens pelo seu feito. Muito bem-humorado, fumando um cigarro atrás do outro e repetindo declarações de amor ao Brasil, Polyvios deu uma saborosa entrevista à Agência Estado, no saguão do Hotel Intercontinental de Atenas. Agência Estado - Reconstitua, por favor, o momento em que o senhor intercedeu em favor do Vanderlei. Polyvios Kossivas - Há um engano aí. Eu não salvei o Vanderlei. Salvei o irlandês. Se eu não tivesse me jogado em cima dele quando tudo aconteceu, ele iria apanhar como nunca apanhou na vida! Mesmo assim, levou alguns tapas e pontapés. AE - Assim que ajudou Vanderlei, o que o senhor fez? Corri para casa. Moro a 400 metros do local do incidente e queria ver o fim da maratona pela televisão. Foi uma tristeza enorme ver que Vanderlei havia perdido a medalha de ouro. Ele merecia o lugar mais alto do pódio. E vou repetir agora o que repetirei pelo resto de minha vida: a medalha de ouro da maratona de Atenas tem um único dono. E este é Vanderlei Cordeiro de Lima. AE - Cornelius ficou pouco tempo detido, pagou fiança e foi para casa. Na sua opinião isso foi justo? Não cabe a mim dizer se foi justo ou não o que ocorreu com ele. O que ocorreu com Vanderlei foi injusto, isso eu digo. O resto é com as autoridades gregas. AE - O senhor demorou algum tempo para aparecer. Alguém o reconheceu aqui na Grécia? O único reconhecimento que recebi foi da imprensa brasileira e dos brasileiros. Aqui ninguém tomou conhecimento do que fiz. Ninguém se preocupou. Eu me senti mais brasileiro que grego nesse episódio. AE - O senhor tinha alguma ligação anterior com o Brasil? Qual era sua referência do país de Vanderlei Cordeiro de Lima? Quando eu era magro, gostava do futebol de vocês. Depois, aprendi a admirá-los no atletismo, no vôlei. Aliás, joguei basquete na juventude com um rapaz que depois foi para o Brasil, o Gerasime. (Detalhe: o tal rapaz é Gerasime Bozikis, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, que foi para o Brasil muito jovem e é conhecido como Grego). AE - O senhor aceitará o convite do COB para visitar o Brasil? Claro que sim! Será um orgulho. Levarei a família. AE - O que o senhor gostaria de conhecer no Rio? Tudo. A cidade, o Cristo Redentor, tudo... AE - Do jeito que sua imagem foi divulgada lá e do tanto que a torcida está agradecida, o senhor é que será agarrado no Brasil. É mesmo?! (rindo). Pois escreva aí que estou preparado para ser agarrado por todo o povo brasileiro. De modo metafórico, é claro... (a filha Esmeralda interfere, olha para Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB, e faz um alerta: "Vejam bem, meu pai é grandalhão assim, mas é uma criança. Não fiquem prometendo a ele coisas que não possam cumprir. Ele ficará muito triste..."). AE - O senhor estaria disposto, como informou o COB, a dar depoimento em um tribunal da Associação Internacional das Federações de Atletismo no processo que pleiteia a medalha de ouro para o Vanderlei? Sem dúvida, já estamos combinando isso. Depois de posar para fotos e terminar seu café, Polyvios, 1,86 metro, "mais de 30 anos e mais de 80 quilos", pediu licença, despediu-se educadamente de todos e procurou a saída do hotel. Tinha de ir trabalhar - administra uma fábrica de sorvetes. Papai Noel, além de brasileiro, é sorveteiro.