Grêmio decide sua vida no torneio contra a LDU

Uma vitória por dois gols de diferença sobre a LDU é tudo do que o Grêmio precisa para não ver o sonho de ganhar o terceiro título da Libertadores da América acabar antes da fase de grupos. O duelo está marcado para as 22h, na Arena Grêmio, que receberá a primeira partida oficial de sua história - o time tricolor começou o Campeonato Gaúcho jogando no Estádio Olímpico.

Caso o time gaúcho vença os equatorianos por 1 a 0 (placar de sua derrota na partida de ida, em Quito), a decisão da vaga ocorrerá nos pênaltis. Qualquer outra vitória gremista por um gol de diferença classificará a LDU.

Aparentemente, o gramado do novo estádio gremista não está tão ruim quanto no dia de sua inauguração, em dezembro, mas ele ainda está bem longe de poder ser considerado um bom gramado. O técnico Vanderlei Luxemburgo sabe disso, mas quer que seus jogadores ignorem esse problema hoje à noite.

"É a primeira chance de mostrarmos que a Arena é e será o nosso diferencial", comentou o treinador gremista. "Nós temos de passar pela LDU com o gramado assim ou assado. Os adversários têm de se intimidar aqui. Não é um ambiente hostil, mas de pressão."

A principal novidade do Grêmio hoje à noite será a presença do atacante chileno Eduardo Vargas no time titular. Ele participou da primeira partida saindo do banco de reservas.

Campeonato Gaúcho. Dunga fará hoje sua estreia no comando do Internacional na partida contra o Novo Hamburgo, às 17h, em Gravataí. O ex-técnico da seleção brasileira deveria ter estreado no domingo, mas a rodada foi adiada por causa da tragédia na cidade de Santa Maria. A rodada de hoje (assim como o jogo do Grêmio) deverá ser marcada por homenagens às vítimas do incêndio na casa noturna Kiss.

Nas primeiras rodadas do Gaúcho, o Inter usou um time reserva. Enquanto isso, Dunga treinava a equipe principal, que entrará em campo hoje pela primeira vez na temporada. E não faltam problemas ao treinador, que tem de lidar com diversas lesões em seu elenco, como as dos zagueiros Juan e Índio.

O clássico Gre-Nal de domingo, na cidade de Erechim, foi antecipado das 19h30 para as 17h para que Vargas e o uruguaio Forlán, do Inter, possam jogar. No domingo à noite, eles terão de se apresentar às suas seleções. Na próxima quarta-feira, o Uruguai vai enfrentar a Espanha, fora de casa, e o Chile vai receber o Egito em Santiago.