Grêmio deve ''''favor'''' aos paulistas O Grêmio deve um "favor" ao Corinthians. Na última rodada do Brasileiro de 2003, o time gaúcho venceu o paulista, por 3 a 0, no estádio Olímpico e permaneceu na Série A. Naquele campeonato, o Tricolor dos Pampas ficou 25 rodadas na zona do rebaixamento. George Lucas, Bruno e Anderson fizeram os gols da vitória. Mas o Olímpico traz boas recordações ao Corinthians. Foi lá que o time do Parque São Jorge conquistou o primeiro título da Copa do Brasil, em 1995, ao vencer, por 1 a 0, gol de Marcelinho Carioca, depois de ganhar também o primeiro jogo, no Pacaembu, por 2 a 1. O troco gremista veio em 2001, no Morumbi, ao vencer por 3 a 1 e ficar com a taça da Copa do Brasil.