Grêmio e Fla: desafio é sair da mesmice Com campanhas irregulares, Grêmio e Flamengo se enfrentam hoje, às 16 horas, no Estádio Olímpico. Pelo lado gremista, o técnico Paulo Autuori não terá os meias Tcheco e Souza (suspensos), o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Máxi Lopes (lesionados). O promissor atacante Douglas Costa ganha nova chance. No Fla, Kléberson se machucou na seleção e faz companhia a Léo Moura, Juan e Toró no departamento médico. Mas não falta confiança aos jogadores de Andrade. "O título só depende da gente", avalia Adriano.