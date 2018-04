Grêmio goleia Brasil de Pelotas e avança à semifinal do Campeonato Gaúcho

Pedro Geromel e Bobô, já no primeiro tempo, abriram 2 a 0 para os gremistas, que depois ampliaram o placar com Giuliano e Pedro Rocha na etapa final, quando Brock ainda descontou para a equipe visitante.

O rival do time comandado por Roger Machado nas semifinais será o vencedor da partida entre Juventude e Ypiranga, marcada apenas para a próxima terça-feira, em Caxias do Sul, no confronto que fecha as quartas de final da competição. Antes disso, em outros dois duelos que valerão vagas nas semis, o São José encara o Novo Hamburgo no sábado, em casa, enquanto o Inter receberá o São Paulo-RS, domingo, no Beira-Rio.

Garantido nas semifinais, o Grêmio agora foca as suas atenções na Copa Libertadores, na qual enfrentará a LDU, em Quito, na próxima quarta-feira, pela penúltima rodada do Grupo 6. Para se adaptar bem à altitude, a equipe gaúcha viaja já na manhã desta quinta para o Equador.

No duelo desta quarta, o Grêmio abriu o placar logo aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio de Douglas da direita, Pedro Geromel subiu mais do que os defensores adversários e cabeceou para as redes.

Já o segundo gol saiu aos 39 minutos. Giuliano recebeu passe pelo lado direito da grande área, inibiu a marcação com um belo drible e depois rolou para o meio para

Bobô bater de perna esquerda para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Brasil de Pelotas esboçou uma reação ao descontar o placar já aos 6 minutos, quando completou para as redes um escanteio cobrado por Galiardo. Entretanto, o Grêmio começou a acabar de vez com as esperanças do adversário aos 28 minutos, quando Giuliano aproveitou uma sobra dentro da área, se livrou de um marcador e bateu rasteiro para as redes.

E, apenas quatro minutos depois deste terceiro gol, o Grêmio decretou o 4 a 1. Após receber lançamento de Luan, Pedro Rocha finalizou com categoria para assegurar a goleada nas quartas de final, que são disputadas em sistema de jogo único.