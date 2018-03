Gremio: Mesmo em crise, Grêmio sonha alto Nome: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense Fundação: 15/9/1903 Presidente: Paulo Odone End: Rua Largo dos Campeões, 1, Porto Alegre, RS Site: www.gremio.com.br O Grêmio chega ao Brasileirão em crise com as eliminações precoces no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, mas com muita ambição. "Queremos no mínimo uma vaga na Libertadores", diz o diretor de futebol André Krieger. As novidades do tricolor gaúcho são o zagueiro Réver (ex-Paulista) e os volantes Amaral (ex-Vasco) e Makelele (ex-Palmeiras). Outro reforço é um velho conhecido dos gremistas, o meia Tcheco, que volta ao clube no início de junho depois de passagem rápida pelo Al-Ittihad da Arábia Saudita. A referência técnica do time é o meia Roger. TÉCNICO: Celso Roth >títulos importantes: Gaúcho (97 e 99) e Copa Nordeste(2000) >Último Clube: Vasco (2007) ESTÁDIO: OLÍMPICO Localização: Largo dos Campeões, s/n, P. Alegre(RS) Capacidade: 51 mil pessoas Inauguração oficial: 19/09/1954 TÍTULOS: >1 Mundial de Clubes 1983 >2 Libertadores 1983 e 1995 >2 Brasileiros 1981 e 1996 >4 Copas do Brasil 1989, 1994, 1997 e 2001 >35 Estaduais 1921, 22, 26, 31, 32, 46, 49, 56 a 59, 60, 62 a 68, 77, 79, 80, 85 a 90, 93, 95, 96, 99, 2001, 06 e 07 pontos no ranking da CBF: 1.978 colocação em 2007: 6º lugar ítulos do Brasileirão: 2 (1981 e 96) grande ídolo da história: Renato Gaúcho, atacante ELENCO GOLEIROS Victor, Marcelo Grohe, Matheus e Caio ZAGUEIROS Léo, Pereira, Rever, Jean, Teco, Thiego e Héverton LATERAIS P. Sérgio, Felipe Mattioni; A. Pico, Hélder, Hidalgo e Bruno Teles MEIO-CAMPISTAS E. Costa, W. Magrão, Amaral, Makelele, Adilson, R. Carioca e Rudnei, Roger, J. Dos Santos, Tcheco e Maylson ATACANTES Perea, Soares, Rodrigo Mendes, Jonas, André Luís e Reinaldo